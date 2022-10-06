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لبنان

إطلالة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
06-10-2022 | 09:32
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يطل الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، للحديث في المهرجان الذي ينظمه "حزب الله" إحياء لمناسبة ولادة الرسول الاكرم (ص) في باحة عاشوراء – الضاحية الجنوبية لبيروت.
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