إطلالة لنصرالله في هذا التاريخ

يطل الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، للحديث في المهرجان الذي ينظمه "حزب الله" إحياء لمناسبة ولادة الرسول الاكرم (ص) في باحة عاشوراء – الضاحية الجنوبية لبيروت.

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