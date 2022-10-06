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لبنان

مؤتمر صحفي لباسيل اليوم.. ماذا سيقول عن "رئاسة الجمهورية"؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 09:37
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يعقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مؤتمراً صحافياً عند الساعة السادسة من مساء اليوم، إذ سيعلن فيه عن أولويات التيار للرئاسة.
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