27
o
بيروت
27
o
طرابلس
18
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مؤتمر صحفي لباسيل اليوم.. ماذا سيقول عن "رئاسة الجمهورية"؟
Lebanon 24
06-10-2022
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مؤتمراً صحافياً عند الساعة السادسة من مساء اليوم، إذ سيعلن فيه عن أولويات التيار للرئاسة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يلتقي في هذه الأثناء وفد "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل
Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يلتقي في هذه الأثناء وفد "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل
06/10/2022 18:14:39
06/10/2022 18:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل من غابة الشهيد رعشين: "اللبنانية" هي ماركة انتماء وهي التي تجمعنا وهي أعلى من أي انتماء ثان
Lebanon 24
جبران باسيل من غابة الشهيد رعشين: "اللبنانية" هي ماركة انتماء وهي التي تجمعنا وهي أعلى من أي انتماء ثان
06/10/2022 18:14:39
06/10/2022 18:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مرحلة حرجة (الجزيرة)
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مرحلة حرجة (الجزيرة)
06/10/2022 18:14:39
06/10/2022 18:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يُسجّل أوّل إصابة بـ"الكوليرا"... ماذا كشفت وزارة الصحة عن حالة المريض؟
Lebanon 24
لبنان يُسجّل أوّل إصابة بـ"الكوليرا"... ماذا كشفت وزارة الصحة عن حالة المريض؟
06/10/2022 18:14:39
06/10/2022 18:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
Lebanon 24
إعلانٌ عن "مساعدات ماليّة" للمواطنين في لبنان.. هذا ما يجب معرفته فوراً
07:10 | 2022-10-06
06/10/2022 07:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
Lebanon 24
استياء في الأشرفية
23:01 | 2022-10-05
05/10/2022 11:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-05
05/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
Lebanon 24
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
08:34 | 2022-10-06
06/10/2022 08:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
Lebanon 24
بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟
06:26 | 2022-10-06
06/10/2022 06:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:26 | 2022-10-06
هذه هي أجواء "حزب الله" بشأن آخر تصعيد إسرائيلي بملف الحدود البحريّة
08:34 | 2022-10-06
لحظات حاسمة.. هل "طارَ اتفاق ترسيم الحدود" إسرائيلياً؟
02:00 | 2022-10-06
أدوات التعطيل "الباسيلية" كثيرة... وهذه آخرها
07:49 | 2022-10-06
ميقاتي تفقد أعمال بناء المبنى الجديد لـ"الكونسرفتوار": هذه المنارة الثقافية يمكن ان تكون جاذبة لكل دول المنطقة
10:58 | 2022-10-06
لبنان يُسجّل أوّل إصابة بـ"الكوليرا"... ماذا كشفت وزارة الصحة عن حالة المريض؟
10:48 | 2022-10-06
نائب "الوطني الحرّ" يشتكي على قاضٍ
فيديو
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
Lebanon 24
أغرب ركلة جزاء في كرة القدم... شاهدوا كيف سدّدها هذا اللاعب!
14:00 | 2022-10-05
06/10/2022 18:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
06/10/2022 18:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
06/10/2022 18:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact