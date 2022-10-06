باخرة إسبانية في مرفأ بيروت... ماذا حملت للجيش؟ (صور)

أعلن الجيش في بيان، أنّ "باخرة وصلت إلى مرفأ بيروت محملة بثلاثة مستوعبات حجم 20 قدم من المواد الغذائية، مقدّمة كهبة من المملكة الإسبانية إلى الجيش اللبناني. تسلم الجيش الهبة في حضور السفير الإسباني في لبنان والملحق العسكري الإسباني وممثل عن قائد الجيش العماد جوزاف عون".

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