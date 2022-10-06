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لبنان

قام بتعنيف وإيذاء إبنه القاصر بآلة حادة... قوى الأمن حدّدت هويته وأوقفته (صورة)

Lebanon 24
06-10-2022 | 10:38
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاریخ 28-9-2022، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص في بلدة الهبّارية بتعنيف وإيذاء ابنه القاصر مستخدمًا آلة حادّة، واستحصلت إحدى الدوريّات على صورة للقاصر وهو مصاب بالجروح والكدمات.
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بعد المتابعة، تمّ التوّصل إلى معرفة هويّة الوالد وهو المدعو:

ع. ج. م. (مواليد عام 1982، سوري الجنسيّة)
نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان تواجده في بلدة الأحمديّة – حاصبيّا.

على الفور، توجّهت دوريّة إلى المكان المذكور، وعملت على توقيفه.

سُلّم إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
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