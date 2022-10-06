Advertisement

لبنان

نائب "الوطني الحرّ" يشتكي على قاضٍ

Lebanon 24
06-10-2022 | 10:48
A-
A+
Doc-P-997773-638006759171301051.jpg
Doc-P-997773-638006759171301051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتج عضو المكتب السياسي في التيار "الوطني الحر" النائب جيمي جبور لدى وزير العدل ومدعي عام التمييز  ضد المدعي العام الإستئنافي في الشمال الرئيس زياد الشعراني بعد رفض الاخير تدخلاته لمصلحة احد فرقاء دعوى معيّنة ينظر بها القاضي الشعراني.
Advertisement
وكان الشعراني سأله عن صفته بالدعوى كصاحب علاقة او محام، فأفاده جبور انه نائب عن الامة ومن حقه التدخل.

وعند رفض الشعراني التدخلات، استنكر جبور الأمر وترك المكتب وشكى القاضي الى الوزير ومدعي عام التمييز  لعدم قبوله بوساطته باعتبار أنه نائب الأمة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2022-10-06
08:34 | 2022-10-06
02:00 | 2022-10-06
07:49 | 2022-10-06
13:09 | 2022-10-06
13:01 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website