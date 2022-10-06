نائب "الوطني الحرّ" يشتكي على قاضٍ

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احتج عضو المكتب السياسي في التيار "الوطني الحر" النائب جيمي جبور لدى وزير العدل ومدعي عام التمييز ضد المدعي العام الإستئنافي في الشمال الرئيس زياد الشعراني بعد رفض الاخير تدخلاته لمصلحة احد فرقاء دعوى معيّنة ينظر بها القاضي الشعراني.وكان الشعراني سأله عن صفته بالدعوى كصاحب علاقة او محام، فأفاده جبور انه نائب عن الامة ومن حقه التدخل.وعند رفض الشعراني التدخلات، استنكر جبور الأمر وترك المكتب وشكى القاضي الى الوزير ومدعي عام التمييز لعدم قبوله بوساطته باعتبار أنه نائب الأمة.