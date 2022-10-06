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لبنان

لبنان يُسجّل أوّل إصابة بـ"الكوليرا"... ماذا كشفت وزارة الصحة عن حالة المريض؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 10:58
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "تم تسجيل اول اصابة بالكوليرا، في 5 تشرين الأول، في لبنان في محافظة عكار. وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى، وتجدر الاشارة الى ان هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 (تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا ).
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اجتماع تنسيقي مع الشركاء المعنيين

وعقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتي الاطباء ونقابة التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إضافة إلى ممثلي وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء والصليب الأحمر. 

وتم عرض خطة وزارة الصحة للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين بالرعاية الصحية، وتشمل الخطة ما يلي:

"• تعزيز تقصي الحالات ومحيطها، عبر زيارات ميدانية، والكشف على مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي وفحصها جرثومياً عند الحاجة.

• المباشرة في ترصد جرثومة الكوليرا في الصرف الصحي عبر جمع عينات من المحافظات اللبنانية كافة من أجل الزرع الجرثومي

• إصدار تعميم للمستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين حول تعريف الحالات.

• تأمين مخزون أولي من الأمصال والأدوية المطلوبة، استعداداً لمعالجة الاصابات.

•تفعيل عمل مختبرات فحص المياه، الموجودة في بعض المستشفيات الحكومية، لتعزيز المراقبة الدورية على مياه الشرب.

• التعاون مع نقابات الاطباء و التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، من أجل اقامة دورات تدريبية للعاملين الصحيين حول معالجة الحالات المصابة، وأساليب مكافحة العدوى، لا سيما داخل المؤسسات الصحية.

• التعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات والبيئة، من أجل توفير مياه مأمونة ومراقبة الصرف الصحي".

وتم تشكيل خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الكوليرا ومتابعة التطورات بصورة يومية.  

 

معلومات عن مرض الكوليرا 

 

هذا وتذكر وزارة الصحة العامة بأن الكوليرا ناتجة عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة، أو من شخص الى آخر عبر الأيدي الملوثة. تمتد فترة حضانة المرض من يومين الى 5 أيام. وتشمل العوارض إسهال مائي غزير مسبباً مضاعفات قد تؤدي الى الوفاة في حال عدم المعالجة.

 

كما توصي وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين بضرورة اعتماد الأساليب التالية للوقاية من الكوليرا:

 

• عدم شرب او استعمال مياه غير مأمونة و ينصح بشرب المياه من قوارير مياه معبأة مقفلة مضمونة المصدر.

 

• عدم الشرب و الأكل من الأواني نفسها مع الآخرين.

 

• غسل اليدين بالماء والصابون على نحو منتظم قبل تحضير الأطعمة أو تناولها، وبعد استعمال المرحاض.

 

• الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية.

 

• طهي الطعام بشكل جيد جداً و تناوله مباشرة بعد طهيه.

 

• مراجعة الطبيب فوراً في حال ظهور اسهال مائي غزير.

 

تضع وزارة الصحة الخط الساخن 1787 في تصرف المواطنين للاستفسار والحصول على المعلومات".
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