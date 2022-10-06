سفير اليابان: للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصة طائشة

غرد سفير اليابان تاكيشي أوكوبو عبر "تويتر": "للمرة الثانية، يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصة طائشة على الأرجح من نوع كلاشنكوف. هذه المرة، ارتدت الرصاصة، واستقرت في بهو المنزل، لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل. رجائي أن تكفوا عن إطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذلك إلى ضرر أو ماساة عند الآخرين".

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