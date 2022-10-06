تعميم صورة قاصر غادرت منزل ذويها في محلّة طريق الجديدة ولم تعد

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ الآتي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة أسماء وحيد الأحمد (مواليد عام 2008، سورية الجنسيّة)،التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة طريق الجديدة-شارع صبرا بتاريخ 04/10/2022، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".