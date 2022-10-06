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لبنان

اختلس 100 مليون ليرة من شركة يعمل فيها وادعى تعرضه للسلب بقوة السلاح!

Lebanon 24
06-10-2022 | 12:02
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 28/9/2022 ادعى أحد المواطنين وهو يعمل بصفة سائق في إحدى شركات المطبوعات- أن مجهولين أقدموا على سلبه مبلغ /100/ مليون ليرة لبنانية بقوة السلاح أثناء انتقاله على متن سيارته في محلة الحريق- أوتوستراد كفرمان، وأن المبلغ المذكور عائد للشركة التي يعمل فيها.
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على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة، وبنتيجة المتابعة الفنية والتقنية التي قامت بها الشعبة تم الاشتباه بأن المدعي قد اختلق ما ورد في ادعائه، وأنه قام باختلاس المبلغ المالي المذكور أعلاه.
 
وبتاريخ 29/9/2022، استُدعي هذا الأخير للتحقيق معه من قبل عناصر الشعبة، وبعد مواجهته بالأدلة القاطعة التي تثبت عدم صحة ادعائه، عاد واعترف أنه لم يتعرض لعملية سلب بقوة السلاح، وأنه قام باختلاس المبلغ المذكور، وقام بتخبئته في بلدة حبوش تحت الجسر داخل حائط من الحجر الصخري.
 
وبعد الانتقال إلى المحلة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من ضبط مبلغ /50/ مليون ليرة لبنانية، /965/ دولارا أميركيا، كما ضبط بحوزته مبلغ /37/ مليون ليرة لبنانية.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المبلغ المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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