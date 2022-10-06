جنبلاط عرض المستجدات مع زكي والسفير البريطاني

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مع الوفد المرافق، بحضور مفوض الخارجية في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث تم البحث في المستجدات السياسية.ثم استقبل جنبلاط السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، بحضور رعد، وجرى عرض للتطورات الراهنة.