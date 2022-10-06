الترقب سيد الموقف... إسرائيل تستعد لأي تصعيد محتمل مع لبنان!

نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "المجلس الأمني المصغر كلف رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت بالاستعداد لأي تصعيد محتمل مع لبنان".

Advertisement

ونقلت "الجزيرة" عن موقع يديعوت أحرونوت أن "إسرائيل وضعت سيناريو عملية استباقية لمنع أي هجوم من جانب حزب الله".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن "الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود قد يلفظ أنفاسه ويجب الاستعداد للمواجهة"

من جهتها، نقلت قناة "الحدث" عن مصادر سياسية قولها إن "الرسالة التي نقلت للوسيط الأميركي في ملف الترسيم هي بالاستعداد للتصعيد على الجبهة الشمالية".

وأضافت المصادر: "الوسيط الأميركي تبلغ أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات إضافية".

في السياق، نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مسؤول أميركي قوله إن "لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والفجوات تقلصت".

وأضاف: "ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل ونعتقد أن من الممكن الوصول إلى تسوية دائمة".

تزامنًا، أفادت معلومات قناة "الجديد" أنه من المتوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة موقف عن الوسيط الأميركي آموس هوكستين لوقف السجال بما يتم تداوله في وسائل اعلام العدو بملف ترسيم الحدود.