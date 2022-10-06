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لبنان

الترقب سيد الموقف... إسرائيل تستعد لأي تصعيد محتمل مع لبنان!

Lebanon 24
06-10-2022 | 13:01
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نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "المجلس الأمني المصغر كلف رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت بالاستعداد لأي تصعيد محتمل مع لبنان".
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن "الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود قد يلفظ أنفاسه ويجب الاستعداد للمواجهة"
 
من جهتها، نقلت قناة "الحدث" عن مصادر سياسية قولها إن "الرسالة التي نقلت للوسيط الأميركي في ملف الترسيم هي بالاستعداد للتصعيد على الجبهة الشمالية".
 
وأضافت المصادر: "الوسيط الأميركي تبلغ أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات إضافية". 
 
وفي المقابل، نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مسؤول أميركي قوله إن "لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والفجوات تقلصت".
 
في السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد" أنه من المتوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة موقف عن الوسيط الأميركي آموس هوكستين لوقف السجال بما يتم تداوله في وسائل اعلام العدو بملف ترسيم الحدود. 
 
 
 
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