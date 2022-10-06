شيخ العقل التقى المرشح لرئاسة الجمهورية عماد الحاج وزوارًا في دار الطائفة

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة اليوم، المرشح لرئاسة الجمهورية عماد الحاج يرافقه نجله رالف والمستشار الإعلامي له خليل مرداس، واطلع الحاج سماحته على اهداف ترشحّه.كما استقبل الشيخ ابي المنى وفدا ضم رئيس المركز الإسلامي للدراسات والاعلام في لبنان الشيخ القاضي خلدون عريمط والشيخ الدكتور بلال الملا، وجرى البحث بقضايا إسلامية ووطنية عامة.واستقبل ايضا الاب ميخائيل روحانا الانطوني يرافقه السيد نبيه الأعور وقدّم الى سماحته مجموعة من الكتب.ومن زوّار شيخ العقل وفد من إدارة جمعية "الارشاد والإصلاح" برئاسة محمد سنو.واستقبل الشيخ ابي المنى وفدا ضم مشايخ وفاعليات ووجهاء من بلدة الورهانية مع عائلة الفقيد المرحوم أبو رمزي عادل سليم غانم، لشكر سماحته على تقديمه واجب التعزية بالراحل ومواساته عائلته.