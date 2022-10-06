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لبنان

كيف جاءت عطلة المدارس والثانويات والجامعات في عيد المولد النبوي؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 13:57
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 حدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، عطلة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات في عيد المولد النبوي، واصدر المذكرة المرفقة أدناه:
 
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