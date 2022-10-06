كيف جاءت عطلة المدارس والثانويات والجامعات في عيد المولد النبوي؟

حدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، عطلة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعات في عيد المولد النبوي، واصدر المذكرة المرفقة أدناه:

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