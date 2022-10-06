Advertisement

لبنان

عملية اقتحام مصرف البحر المتوسط في النبطية تنتهي والنتيجة: تسليم المقتحم نفسه والحصول على 20 ألف دولار

Lebanon 24
06-10-2022 | 16:29
A-
A+
Doc-P-997830-638006873441047851.png
Doc-P-997830-638006873441047851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد 11 ساعة على اقتحام "بنك البحر المتوسط"، سلم المقتحم يحيى بدر الدين نفسه الى السلطات الامنية، في حين تم تسليم مبلغ عشرين الف دولار إلى ابن يحيى، الذي غادر من دون توقيفه وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
Advertisement
 
ووافق المودع في "بنك البحر المتوسط" في النبطية يحيى علي بدر الدين، على دخول ضابط من قوى الأمن الداخلي للتفاوض معه.
 
 كما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قائد سرية النبطية العقيد توفيق نصرالله دخل إلى فرع "بنك البحر المتوسط" في النبطية، حيث سعى إلى إيجاد حل يرضي الطرفين.
 
وكان بدر الدين رافضًا الخروج من المصرف، مطالبًا بالحصول على كامل وديعته.
 


واقتحم بدر الدين المصرف، الحادية عشرة صباحا، بسلاح حربي، واحتجز الموظفين مطالبا بوديعته، التي تبلغ 150 ألف دولار، فحضرت العناصر الأمنية من مختلف الأجهزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-10-07
02:15 | 2022-10-07
02:11 | 2022-10-07
02:00 | 2022-10-07
01:45 | 2022-10-07
01:30 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website