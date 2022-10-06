عملية اقتحام مصرف البحر المتوسط في النبطية تنتهي والنتيجة: تسليم المقتحم نفسه والحصول على 20 ألف دولار

بعد 11 ساعة على اقتحام "بنك البحر المتوسط"، سلم المقتحم يحيى بدر الدين نفسه الى السلطات الامنية، في حين تم تسليم مبلغ عشرين الف دولار إلى ابن يحيى، الذي غادر من دون توقيفه وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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ووافق المودع في "بنك البحر المتوسط" في النبطية يحيى علي بدر الدين، على دخول ضابط من قوى الأمن الداخلي للتفاوض معه.

كما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قائد سرية النبطية العقيد توفيق نصرالله دخل إلى فرع "بنك البحر المتوسط" في النبطية، حيث سعى إلى إيجاد حل يرضي الطرفين.

وكان بدر الدين رافضًا الخروج من المصرف، مطالبًا بالحصول على كامل وديعته.