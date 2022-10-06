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تعود المصارف الى الاقفال في مختلف المناطق اللبنانية ابتداء من اليوم ، وفق ما افادت مصادر مصرفية.وبررت المصادر الخطوة بأنه"نظرا للاعتداءات التي تتعرض لها المصارف، تم التوافق على إقفال كافة فروع المصارف على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر".وكتبت" نداء الوطن"ان الخطوة يراد منها بشكل واضح "معاقبة المودعين" رداً على توالي عمليات اقتحام البنوك لتحرير الودائع بالقوة، والتي كان آخرها أمس استحصال المودع يحيى بدر الدين بعد اعتصامه قرابة 11 ساعة في فرع بنك "ميد" في النبطية على مبلغ 11 ألف دولار أميركي و750 مليون ليرة من أصل وديعته، سلّمه إلى نجله قبل أن يسلّم نفسه إلى فصيلة قوى الأمن الداخلي في المنطقة.