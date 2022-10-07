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لبنان

نازك الحريري: للتصدي لمحاولات ثني لبنان عن رسالته

Lebanon 24
07-10-2022 | 00:55
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هنأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان، الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد المولد النبوي الشريف، آملة أن "يحمل هذا العيد معه ولادة مرحلة جديدة ينعم فيها وطننا الحبيب لبنان وسائر الدول العربية والعالم بالأمن والسلام والازدهار".
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وقالت: "إن هذا اليوم المبارك، يشكِّل مناسبة يلتقي حولها اللبنانيون واللبنانيات، بكل اختلافاتهم، في ظل التحديات الكثيرة والصعبة التي يمر بها الوطن".

وتمنت أن "يجتمع اللبنانيون واللبنانيات كافة في ظل دولة القانون والمؤسسات وبقيادة رئيس جديد للجمهورية، يكون ضامناً للدستور والميثاق الوطني ووحدة الأرض والشعب وسائر المبادىء الاساسية، التي أجمع عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي رعاه الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، لإنهاء مرحلة الحرب المدمرة والبدء بمسيرة الإنماء والاعمار والنهوض . لكن هذه المسيرة لن تنجز إلا بتضافر جهود قيادة وشعب وطننا الحبيب لبنان بطوائفه المختلفة ودأبهم معا، على حماية وحدتهم الوطنية وركائز الحوار والتعاون والمشاركة والعيش المشترك، والتصدي لكل محاولات ثني لبنان عن رسالته وعن دوره كمنارة للسلم والعلم والتقدم والازدهار، كما أراده دوماً شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري".

وختمت متضرعة "لله سبحانه وتعالى أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الابرار وأن يجعل مثواهم جنة الخلد. وكل عام ولبناننا الحبيب والأمة الاسلامية والوطن العربي أجمع بخير وأمان وسلام ان شاء الله".
المصدر: الوكالة الوطنية
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