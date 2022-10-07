إجتماع معراب: لا عداوة ولا توافق

لم يكن الاجتماع الذي ضم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعددا من النواب السنّة في معراب أمس ايجابيا لناحية التوافق على توجه رئاسي واحد، اذ ان النواب السنّة ليسوا في وارد تقديم "تنازلات جدية" لجعجع.

وتقول المصادر "إن النواب السنّة الذين هم أقرب الى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري من سواه لا يرغبون بكسر الجرة مع جعجع او إستعدائه لذلك حصل اللقاء معه للقول ان الخلاف في بعض القضايا لا يعني العداء السياسي".

وترى المصادر "ان موقف النواب السنّة سيبقى على حاله لجهة عدم اعطاء وقف حاسم في جلسات انتخاب الرئيس الى حين حصول تطورات كبرى في المشهد السياسي".