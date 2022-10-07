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لبنان

إجتماع معراب: لا عداوة ولا توافق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2022 | 01:45
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لم يكن الاجتماع الذي ضم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعددا من النواب السنّة في معراب أمس ايجابيا لناحية التوافق على توجه رئاسي واحد، اذ ان النواب السنّة ليسوا في وارد تقديم "تنازلات جدية" لجعجع.

وتقول المصادر "إن النواب السنّة الذين هم أقرب الى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري من سواه لا يرغبون بكسر الجرة مع جعجع او إستعدائه لذلك حصل اللقاء معه للقول ان الخلاف في بعض القضايا لا يعني العداء السياسي".

وترى المصادر "ان موقف النواب السنّة سيبقى على حاله لجهة عدم اعطاء وقف حاسم في جلسات انتخاب الرئيس الى حين حصول تطورات كبرى في المشهد السياسي".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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