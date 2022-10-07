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لبنان
على وقع الخلاف النفطي عالمياً.. هذا ما ستشهده السوق اللبنانية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-10-2022
|
04:45
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توقعت مصادر في قطاع النفط عبر "لبنان 24" أن تشهد أسعار البنزين والمشتقات النفطية ارتفاعاً كبيراً في الايام المقبلة، على وقع الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات عالمياً، نتيجة الخلاف الحاصل مع أوبك+، مشيرة الى ان هذا الأمر سيترافق حتماً مع ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، نتيجة اقفال المصارف، وزيادة الطلب على الدولار.
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واذ نفت المصادر اي توقع حيال النسبة التي قد يرتفع فيها سعر البنزين، سألت عن المنصة التي وعدت بها وزارة الطاقة، والتي سيتم فيها التسعير الفوري وفق تلاعب سعر الصرف، مشددة على ان كل تأخير يتسبب بالمزيد من الخسائر في القطاع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
إقتصاد
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