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لبنان

"نهفات" زرازير "طبق اول" على مائدة النواب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2022 | 02:45
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أظهر عدد من "النواب المستقلين" الذين لطالما تعاطفوا مع "النواب التغييريين"، إمتعاضهم من الطريقة التي تعاطت فيها النائب سينتيا زرازير قبل يومين في أحد فروع بنك بيبلوس، رغم أحقية مطلب سحب وديعتها، لافتين الى أنه من المعيب الحديث عن أموال للإستشفاء طالما أن المديرية العامة لمجلس النواب أمنت منذ بداية ولاية المجلس بطاقات تأمين للسادة النواب وعائلاتهم "بالدولار الفريش" للإستشفاء في مختلف المستشفيات ودرجة أولى أيضاً.

 وفي خلال جلسة نقاش وغداء جمعتهم بدعوة من نائب عكاري استذكر النواب الطريقة التي تصرفت بها النائب زرازير في أثناء مناقشة الموازنة والشعبوية التي إتسمت بها لدى خروجها من الجلسة وتظاهرها مع المحتجين خارج المجلس.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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