"الكوليرا" عادت... واقع صحيّ جديد يفرض نفسه في لبنان

وكأنه مكتوب على المواطن اللبناني ان يلعب بشكل متواصل ومستمر لعبة "الكرّ والفرّ" مع الأزمات والمشاكل المختلفة والمتنوعة، فاللبناني الغارق في دوامة الانهيار الاقتصادي ومشاكل الدولار وغيرها من التفاصيل التي تجعل يومياته صعبة ومعقدة، كان قد التقط أنفاسه قليلا مع التدني الحاصل في أرقام "كورونا" ومع عوارضه التي باتت مقبولة الى حدّ ما،لكونه يدرك ان دخول المستشفيات يعتبر واحدة من أصعب المهمات في هذه الأيام.

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لكن " الكوليرا" التي غابت عن المجتمع اللبناني منذ أكثر من 30 سنة، تعود اليوم لتطل من محافظة عكار، معلنة بداية واقع صحيّ جديد في لبنان ومعه بداية قلق جديد سيعيشه المواطن بكل تفاصيله.



اصابتان حتى الساعة لكن " الكوليرا" التي غابت عن المجتمع اللبناني منذ أكثر من 30 سنة، تعود اليوم لتطل من محافظة عكار، معلنة بداية واقع صحيّ جديد في لبنان ومعه بداية قلق جديد سيعيشه المواطن بكل تفاصيله.

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، فراس ابيض انه "حتى الساعة تم تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار ونعمل على تقصي عن حالات أخرى"