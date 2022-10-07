"إنجاز" لمستشفى سبلين الحكومي

أثمرت جهود رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في تأمين الطاقة الشمسية لمستشفى سبلين الحكومي،
عبر مباشرة وزارة الصحة العامة تنفيذ المشروع من قبل ال UNDP ,وبتمويل من البنك الألماني للتنمية.
كل الشكر لمعالي الوزير الدكتور فراس الأبيض وفريق عمله على هذا الإنجاز!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 7, 2022
أثمرت جهود رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في تأمين الطاقة الشمسية لمستشفى سبلين الحكومي،
عبر مباشرة وزارة الصحة العامة تنفيذ المشروع من قبل ال UNDP ,وبتمويل من البنك الألماني للتنمية.
كل الشكر لمعالي الوزير الدكتور فراس الأبيض وفريق عمله على هذا الإنجاز!