"إنجاز" لمستشفى سبلين الحكومي

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "لقد أثمرت جهود رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، في تأمين منظومة الطاقة الشمسية، لمستشفى سبلين الحكومي، عبر مباشرة وزارة الصحة العامة تنفيذ المشروع من خلال الـ UNDP وبتمويل من البنك الألماني للتنمية. كل الشكر لمعالي الوزير الدكتور فراس الأبيض وفريق عمله على هذا الإنجاز".

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