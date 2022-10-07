Advertisement

لبنان

في ملف الحدود.. ماذا فعل نصرالله مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-10-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-997974-638007332574343400.jpg
Doc-P-997974-638007332574343400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر "لبنان24" أنّ "حزب الله رفع جهوزيّة عناصره بشكلٍ إضافيّ خلال اليومين الماضيين"، موضحةً أنّ "الحزب لم يُقلّل من نسبة الاستنفار العسكريّ في صفوفه، بل زادَ من الإجراءات التي تتماشى مع أي تصعيدٍ عسكري مع العدو الإسرائيلي".
Advertisement

وعملياً، فإن ذاك "الاستنفار" جاءَ بالتّوازي مع "البلبلة" التي طرأت، أمس الخميس، على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد الحديث عن  رفض تل أبيب الملاحظات اللبنانية على المقترح الأميركي الخاص بالملف. 

وبحسب المعطيات، فإنّ التهديدات الإسرائيلية المُتزايدة على صعيد ملف الترسيم تلقفتها أوساطُ الحزب خلال الساعات القليلة الماضية وتعاملت معها على أنها قد تحصل في أي لحظة. إلا أن المصادر قالت إنّ "حزب الله كان يعي تماماً أن إسرائيل قد تُبادر إلى رفض الملاحظات اللبنانية على المقترح الأميركي، ولهذا السبب، لم يدخل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تفاصيلِ المقترح في آخر خطابٍ له يوم السبت الماضي، وذلك لاعتباراتٍ أساسية: أولها أن الحزب يدري تماماً أن الأمور لم تنتهِ بعد، في حين أنّ الأمر الثاني ويرتبطُ بعدم التسليم تماماً للإيجابية المُفرطة مع الابتعاد قليلاً عن السلبيّة وترك المجال للدبلوماسيّة". 

وختمت: "كل هذه الأمور تداركها نصرالله في مواقفه الأخيرة، لكنّ المواقف الرسمية هي المُنتظرة اليوم، ولا يمكن تجاوزها لتبيان الصورة الكاملة الخاصة لموضوع "الرفض" الإسرائيلي الأخير". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-07
05:00 | 2022-10-07
06:24 | 2022-10-07
06:19 | 2022-10-07
06:06 | 2022-10-07
06:03 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website