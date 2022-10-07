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لبنان

انتظروا.. هذا ما ستفعله المصارف قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2022 | 04:15
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "هناك خططاً لدى بعض المصارف تقضي بتعزيز تقنيات الصرافات الآلية التابعة لها خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك من أجل اتمام كافة التعاملات المالية عبرها من دون الحاجة للدخول إلى الفرع".
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ومع هذا، فقد ذكرت المصادر أنّ أغلب عملاء المصارف واجهوا أزمة جديدة تمثلت في إقفال فروعٍ مصرفية للصرافات الآلية في مختلف المناطق وذلك عبر عوازل حديدية، الأمر الذي ساهم في زيادة الخناق على المواطنين الذين يسعون لحسب أموالهم أو رواتبهم من دُون جدوى.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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