الحجار: نعمل على بروتوكول تعاون لمساعدة أصحاب الارادة الصلبة

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أطلق في نادي الصحافة خلال مؤتمر صحافي، مهرجان" IDAFA" بنسخته الأولى وهو المهرجان العربي الأول عالميا لدمج مبدعين من أصحاب الارادة الصلبة وتكريمهم.واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار أن "مهرجان IDAFA يشكل فكرة رائدة في عالم التضامن الانساني والنظر لذوي الارادة الصلبة على أنهم قيمة اضافية لمجتمعنا منهم نستقي سر المثابرة والتضحية التي تتكلل بالنجاح والابداع، لهم منا كل الاستحقاق والمحبة والتقدير، لأنهم يساهمون كما نحن في بناء مجتمع متقدم، صحيح أن كل واحد منهم يعاني معاناة خاصة ولكن قلبه يحلّ مكان النقص ويعوضه، فينطلق بقوة وعزم، فارادتهم كانت الكفيلة بتكسير القيود لأنها نقلتهم من موقع الضعف الى موقع التميز حيث لا حدود لطموحهم، لأنهم يرفضون الهزيمة ونظرات الشفقة، من هنا نتفق جميعا على أن الاعاقة بحد ذاتها لا تقيد الحياة في من أحبها، فحذار أن نحوّل مجتمعنا الى مجتمع معيق."أضاف الحجار: "من هنا كان الشكر والامتنان لصاحب الفكرة العملاقة المخرج والاعلامي سام سعد صاحب النخوة والإرادة حاملا لواء النجاح، واضعا نصب عينيه رأس القمة، فلك ايها العزيز سام نمد يد العون، ونؤكد التعاون القائم وسبل تطويره، ونثمن فيكم الحس الوطني الإنساني الذي أوصلكم لتقدير من هم الأولى بالتقدير في مجتمعنا ، كما أشكر رابطة كاريتاس التي لاقت سعد في منتصف الطريق لانجاز المشروع، وفي هذه المناسبة أعلن عن بروتوكول تعاون بين الوزارة ورابطة كاريتاس وجمعية أيادينا لمساعدة أصحاب الارادة الصلبة على تحقيق أحلامهم لأن لهم علينا كل الحقوق كغيرهم من الناس".يذكر أن مهرجان IDAFA سيقام في كازينو لبنان صالة السفراء في السابع والعشرين من الشهر الجاري.