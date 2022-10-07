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لبنان

لبنان يتسلم اليوم الرد الاسرائيلي.. وهذا ما سيحصل في المفاوضات

Lebanon 24
07-10-2022 | 03:30
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أشارت معلومات لقناة الـLBCI الى ان الموفد الدولي آموس هوكشتاين سيسلم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اليوم الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه، مشددة على أن التفاوض مستمر وانتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية في اجواء هادئة بعيدة عن التشنج.
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