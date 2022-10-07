هل من مبادرة عربية قريبة تجاه لبنان؟

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الجامعة حاضرة لكل ما يطلب منها وهي حاضرة مع لبنان في كل استحقاقاته.

زكي أشار الى ان لكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً.

كلام زكي جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، حيث جرى بحث لآخر التطورات على الساحة الداخلية اللبنانية.

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وأكد، أن "جامعة الدول العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جواره في هذا الموضوع، والجامعة لن تخذل لبنان أبداً وهي لطالما ساندته، مشيراً إلى أن "هذه ليست الزيارة الأخيرة، ونحن حاضرون، وهدفنا هو لمصلحة الشعب اللبناني ودولته".