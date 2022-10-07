Advertisement

لبنان

إصابتان مؤكدتان بالكوليرا في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الصحة

Lebanon 24
07-10-2022 | 03:55
A-
A+
Doc-P-997996-638007370576580973.jpg
Doc-P-997996-638007370576580973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصحة فراس الابيض، أنه تم حتى الساعة تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار، مشدداً في حديث عبر الـLBCI الى ان الوزارة تعمل جاهدة على تقصي عن حالات أخرى.
ووتحدثت معلومات "الجديد" عن ان الاصابة الثانية هي لامراة لبنانية من عكار، مشيرة الى ان وضعها مستقر وتم عزلها مع عائلتها في منزلها.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-07
05:00 | 2022-10-07
06:36 | 2022-10-07
06:24 | 2022-10-07
06:19 | 2022-10-07
06:06 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website