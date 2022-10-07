إصابتان مؤكدتان بالكوليرا في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الصحة

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أعلن وزير الصحة فراس الابيض، أنه تم حتى الساعة تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار، مشدداً في حديث عبر الـLBCI الى ان الوزارة تعمل جاهدة على تقصي عن حالات أخرى.ووتحدثت معلومات "الجديد" عن ان الاصابة الثانية هي لامراة لبنانية من عكار، مشيرة الى ان وضعها مستقر وتم عزلها مع عائلتها في منزلها.