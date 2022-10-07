"مراكب الموت"... 248 مواطن إبتلعهم البحر حتى الساعة!

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منذ أيلول من العام 2013 ولغاية أيلول من العام الحالي 2022، بلغ عدد الضحايا الذين غرقوا في البحر أثناء محاولتهم للهجرة غير الشرعية 248 ضحية، يُضاف إليهم مئات هاجروا وانقطعت أخبارهم، فلم يُعرف إذا كانوا قد وصلوا إلى وجهتهم أو أن البحر قد ابتلعهم.أما المحاولات التي تم كشفها وتوقيفها فهي عديدة منها، 25 مركباً في العام 2021 كان يقلّ نحو 750 مهاجراً، و4 مراكب في العام 2020 كانت تقلّ 126 شخصاً. "الدولية للمعلومات".