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لبنان

حاولا سرقة احد المنازل... اليكم ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2022 | 04:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة شابين سرقة منزل السيد "نضال لحاف" في بلدة أنصار الجنوبية، لكن اهالي البلدة تمكنوا من منعهم والقاء القبض عليهم.
 
وتم تسليمهما الى مكتب أمن النبطية في مخابرات الجيش.
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