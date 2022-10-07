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لبنان

ميقاتي استقبل حسام زكي.. هذا ما قيل عن "دعم لبنان" و "ترسيم الحدود"

Lebanon 24
07-10-2022 | 05:03
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

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وشارك في اللقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح.

وبعد اللقاء، أدلى زكي بالتصريح الآتي: "تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وبحثنا معه في الشأن اللبناني، نكرر اهتمام الجامعة العربية بلبنان ومواكبتها له في الاستحقاقات المهمة كافة خصوصاً انه مقبل على استحقاق رئاسي مهم. بالامس كانت لي جولة على رؤساء الكتل الأساسية في البرلمان "التيار الوطني الحر" "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة "امل" وقد اجمع الجميع على أهمية الاستحقاق ولكن هناك تباينات في المواقف ولكن نعتقد ان الامر يستحق المزيد من التشاور والتواصل  بين السياسيين اللبنانيين للوصول الى التفاهمات المطلوبة حتى يسير البلد على الطريق الصحيح.ونأمل استمرار التواصل لأنه يقود الى التفاهمات وان شاء يكون البلد مقبل على امر ايجابي".

أضاف: "بالتزامن مع زيارتنا كان هناك أنباء عن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وأعلنا أن الجامعة العربية تؤيد بالكامل المواقف اللبنانية في سبيل الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للبنان في البحر، ونأمل ان تكون هناك أخبار جيدة في هذا الشأن وتنعكس ايجاباً على مجمل الوضع بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي المقبل".

وزير الزراعة

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن.
 
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
اللقاء مع زكي:
 
 
 
اللقاء مع وزير الزراعة:
 
 
 
 
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