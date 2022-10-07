بري هنأ اللبنانيين بالمولد النبوي الشريف

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لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة والتبريك، وقال: "في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية والإسلامية أحوج ما نكون فيها الى إستيلاد قيم ومعاني المولد النبوي الشريف إحقاقاً للحق وإشاعة للعدل وترسيخاً للوحدة وتنسماً لقيم الرحمة والتسامح".وأضاف بري: مدعون في ذكرى مولد من بُعثَ رحمة للعالمين أن نستلهم كل تلك القيم كي نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس .على صعيد آخر ولمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أيضاً تلقى بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومما جاء فيها: يطيب لي ان أرسل اليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات الأخوية بمناسبة حلول ميلاد نبينا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.وأضاف: إن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بتعاليم نبينا الكريم في التآسي بمبادئه النبيلة والسير على نهجه في الحفاظ الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، وفي هذا المنظور فإنني على يقين بان قمة المناخ التي التي ستنعقد بمدينه شرم الشيخ هذا العام ستكون فرصة سانحة لتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم لضمان مستقبل أكثر إستدامة لشعوبنا واجيالنا القادمة ، أتمنى لكم دوام التوفيق ولجميع شعوب أمتنا العربية والاسلامية المزيد من الرخاء والإزدهار .