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لبنان

موقفٌ حاسمٌ لبري بشأن "الحدود البحريّة".. ما الذي أعلنه اليوم؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 04:17
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، إن "لبنان لا يتعاطى مع التسريبات الإعلامية المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بينه وبين العدو الإسرائيلي، بل مع وقائع يفترض أن ينقلها الوسيط الأميركي في الملف آموس هوكشتاين الذي نحصر اتصالاتنا به".
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ورأى بري أن "الملاحظات اللبنانية بسيطة، وقد نوقشت مع الموفد الأميركي وقبل إرسالها رسمياً"، مشيراً إلى أن ما يحصل الآن هو "مناوشات إسرائيلية انتخابية داخلية لا تعنينا".
 
وختم بالقول: "لبنان ينتظر رداً رسمياً من هوكشتاين ليبني على الشيء مقتضاه".
 
 
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