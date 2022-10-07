لتحديد مسار المفاوضات.. عون: ننتظر نتيجة اتصالات هوكشتاين مع "إسرائيل"

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي التقاه في قصر بعبدا قبل الظهر أن "الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهنا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتأليف حكومة جديدة لا العكس".

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وقال: "ان بلدا مثل لبنان بخصوصيته وتميزه وتعدديته لا يمكن ان تتحقق فيه الشراكة الوطنية والميثاقية في غياب رئيس للجمهورية، ما يمكن ان يعرضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه".





بدوره، أكد زكي أن "الجامعة العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جانبه وهي حاضرة لكل ما يطلبه منها في كل استحقاقاته، ولكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكرا".