القرار اتُخذ.. هل سيُشارك نواب "التيّار" في جلسة انتخاب الرئيس الخميس؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في "التيار الوطني الحر"، اليوم الجمعة، قولها إنّ "نواب تكتل لبنان القوي لن يحضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتزامن مع ذكرى 13 تشرين".

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