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لبنان

المطران بولس منجد الهاشم في ذمة الله

Lebanon 24
07-10-2022 | 05:22
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توفي المطران بولس منجد الهاشم، سفير بابوي ورئيس أساقفة أبرشية بعلبك - دير الأحمر سابقاً.


ويحتفل بصلاة المرافقة لراحة نفسه في كنيسة السيدة الرعائية - العاقورة يوم السبت.
 
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لبنان

تعازي ووفيات

المطران بولس منجد الهاشم

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