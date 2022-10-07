المطران بولس منجد الهاشم في ذمة الله

توفي المطران بولس منجد الهاشم، سفير بابوي ورئيس أساقفة أبرشية بعلبك - دير الأحمر سابقاً.





ويحتفل بصلاة المرافقة لراحة نفسه في كنيسة السيدة الرعائية - العاقورة يوم السبت.

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