ضغطٌ كبير.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف ما سيجري بين لبنان وتل أبيب

قال الخبير بالشؤون العربيّة الإسرائيلي يوني بن مناحيم، اليوم الجمعة، إنّ "حزب الله يُقدّر أنّ إسرائيل معنية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم بشأن الحدود البحرية مع لبنان".

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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أشار بن مناحيم إلى أنّ "تل أبيب ستتراجع في نهاية الأمر لأنها تحت الضغط، وهي تسعى لاستخراج الغاز الطبيعي ولذلك يجب إعطاؤها الوقت للنزول عن الشجرة وعدم الإسراع إلى تنفيذ عملية عسكرية".



وأضاف: "إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يُقدّر أن الضغط الأميركي لاستكمال الاتفاق سيفعل فعله. كذلك، فإنّ القيادة العسكرية الإسرائيلية ترغب في تجنّب مواجهة حزب الله عسكرياً".



ووفقاً لبن مناحيم، فإن "رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع قال لوزراء الكابينات إن نصرالله تعهد علانية بمنع استخراج الغاز من منصة كاريش إذا لم يكن هناك أي اتفاق"، مشدداً على أن هنا" خشية من أن ينفذ عملية عسكرية رمزية".



وأمس، قال موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر سياسي رفيع المستوى إنّ الاحتلال الإسرائيلي تلقى ملاحظات لبنان على الاتفاق، ورفضها.



وأكد عضو فريق التفاوض اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية، اللواء عباس إبراهيم، أمس، أنّ "لبنان لا يعنيه الجواب الإسرائيلي حيال المقترحات اللبنانية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية"، مشيراً إلى أنّ الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، هو من "يجب أن يتحمل مسؤوليته" في هذا الصدد.