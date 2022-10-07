بعد تسجيل أول حالة كوليرا.. عبدالله يُتابع مع الأبيض آخر الإجراءات المُتخذة

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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الجمعة، أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله تواصلَ مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض واطمأن إلى الاجراءات المتبعة والتدابير التي كانت بدأتها مصلحة الطب الوقائي في الوزارة، في مواجهة خطر انتشار الكوليرا في لبنان، وذلك بعد تسجيل اول حالة في مخيم للنازحين في عكار.