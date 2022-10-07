مختار يُطلق النار... إليكم تفاصيل ما حصل في طرابلس

أفاد مندوب "لبنان 24"، أنّ تلاسناً حصل على خلفية ترميم شقة في منطقة الميناء - طرابلس، بين أحد العمال وزوجة مختار، مما أدى الى استياء المختار وقيامه بإطلاق النار في الهواء، من دون تسجيل إصابات، فيما فرّ العامل الى جهة مجهولة.

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