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لبنان

أوقفه الجيش في عرسال واقتاده إلى ثكنة عسكريّة للتحقيق معه

Lebanon 24
07-10-2022 | 06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش أوقفت ع. ال صباح اليوم في بلدة عرسال في البقاع الشمالي، واقتادته الى احدى الثكنات العسكرية في البقاع للتحقيق معه.
 
 
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الجيش

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