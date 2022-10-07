أوقفه الجيش في عرسال واقتاده إلى ثكنة عسكريّة للتحقيق معه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش أوقفت ع. ال صباح اليوم في بلدة عرسال في البقاع الشمالي، واقتادته الى احدى الثكنات العسكرية في البقاع للتحقيق معه.

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