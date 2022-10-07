بيان لمصرف لبنان... ماذا طلب من المصارف؟

طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تعميم من المصارف استثنائيا أخد موافقة من مصرف لبنان مسبقا، على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على أن يتم لاحقا تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.

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