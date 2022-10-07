"كنزٌ" قبالة شواطئ لبنان وإسرائيل تعترف بهِ.. ما هو؟

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ونقل الموقع الإلكتروني الاسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، عن المسؤول الإسرائيلي أنه من المفترض أن تحصل تل أبيب على نسبة 17% فقط.وأوضح الموقع أن أرباح هذا الموقع أو خزان الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ستقسم بين شركة "توتال" الفرنسية ولبنان وإسرائيل، وأنه سبق وقدرت أرباحه بما يزيد عن 20 مليار دولار في السابق بحسب ما نشرت في وسائل الإعلام.