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لبنان

هل سجّل لبنان أوّل حالة وفاة بـ"الكوليرا"؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 06:52
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أكّد مدير مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لموقع "لبنان 24"، أنّ طفلا من الجنسيّة السوريّة توفي، وأشار إلى أنّه مشتبه بإصابته بـ"الكوليرا".
 
وأضاف أنّ فحوصات الطفل المتوفي أُرسلت الى وزارة الصحة للتأكد من سبب الوفاة.
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وأوضح أن المستشفى سيقوم باستقبال الإصابات المشتبه بها، وشدّد على أنّه سيكون هناك إجراءات طبية صارمة.
 
 
إلى ذلك، صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة بيان أوضح انه "حتى هذه الساعة توجد حالتان مصابتان بالكوليرا. وقد تم أخذ عينات من المخالطين لفحصها، وفي حال تبين وجود حالات اضافية سيتم الإعلان عنها رسميا".
 
 
وغرد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري على "تويتر" قائلاً: "إن من نتائج إنهيار مؤسسات الدولة، وغياب الصيانة للصرف الصحي والمجارير، وإنقطاع الكهرباء والمياه، إنتشار وباء إلتهاب الكبد الفيروسي ودخول الكوليرا إلى لبنان".
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