الفتى شحادة مفقود منذ 3 أيام... هل من يعرف عنه شيئاً؟

عُلم أنّ الفتى شحادة خضر رجب من الجنسيّة الفلسطينيّة والبالغ من العمر 17 عاماً، ويعمل في مجال الصيرفة في مدينة صيدا عند نقطة دوار الشهداء، مفقود منذ 3 أيام.

وتحركت القوى الأمنيّة على الفور للبحث عن الفتى.