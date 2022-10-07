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لبنان

الفتى شحادة مفقود منذ 3 أيام... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 07:07
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عُلم أنّ الفتى شحادة خضر رجب من الجنسيّة الفلسطينيّة والبالغ من العمر 17 عاماً، ويعمل في مجال الصيرفة في مدينة صيدا عند نقطة دوار الشهداء، مفقود منذ 3 أيام.
 
وتحركت القوى الأمنيّة على الفور للبحث عن الفتى.
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