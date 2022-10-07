مأساة مركب طرطوس... سوريا ستُسلم لبنان جثة جديدة فلمن تعود؟

سيُسلم الهلال الأحمر السوري جثة الشاب عبدالله السعيد (34 سنة) من الجنسية الفلسطينية، إلى الصليب الأحمر اللبناني.

وكان السعيد قضى غرقاً قبالة السواحل السورية في طرطوس.