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لبنان

مأساة مركب طرطوس... سوريا ستُسلم لبنان جثة جديدة فلمن تعود؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 07:17
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سيُسلم الهلال الأحمر السوري جثة الشاب عبدالله السعيد (34 سنة) من الجنسية الفلسطينية، إلى الصليب الأحمر اللبناني.
 
وكان السعيد قضى غرقاً قبالة السواحل السورية في طرطوس.
 
 
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