"طرق ملتوية ودفع رشاوى"... تحذير من الأمن العام!

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

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"تبين للمديرية العامة للأمن العام في الآونة الأخيرة، أن بعض المواطنين يلجأون إلى طرق ملتوية ودفع رشاوى لأي كان بهدف الحصول على جواز سفر.بناءً عليه، تحذر المديرية جميع المواطنين من مغبة اللجوء إلى هكذا أساليب، وذلك تحت طائلة إستدعاء من يظهر تورطه وسحب جواز سفره وإلغائه وإحالته مع المشاركين أمام القضاء المختص".