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لبنان

"طرق ملتوية ودفع رشاوى"... تحذير من الأمن العام!

Lebanon 24
07-10-2022 | 07:01
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 
 
"تبين للمديرية العامة للأمن العام في الآونة الأخيرة، أن بعض المواطنين يلجأون إلى طرق ملتوية ودفع رشاوى لأي كان بهدف الحصول على جواز سفر.
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بناءً عليه، تحذر المديرية جميع المواطنين من مغبة اللجوء إلى هكذا أساليب، وذلك تحت طائلة إستدعاء من يظهر تورطه وسحب جواز سفره وإلغائه وإحالته مع المشاركين أمام القضاء المختص".
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