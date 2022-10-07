قرار لمصرف لبنان بشأن إستيراد القمح والأدوية والمستلزمات الطبية... إليكم تفاصيله

أصدر مصرف لبنان قراراً أتاح فيه للمصارف الطلب منه تأمين العملات الأجنبية بقيمة الفواتير المخصصة لاستيراد القمح، وأيضاً بالنسبة التي تححدها وزارة الصحة من قيمة الفواتير المخصصة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والموادّ الطبية التي تدخل في صناعة الأدوية.

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