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لبنان

بيانٌ من وزارة "المالية".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
07-10-2022 | 07:36
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أعلنت وزارة المالية في بيان أنها "نشرت على موقعها الالكتروني التقارير المتعلقة بوضع المالية العامة لغاية شهر كانون الأول من العام 2021، وبات بإمكان المهتمين العودة إليها عبر العنوان التالي: www.finance.gov.lb
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وزارة المالية

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