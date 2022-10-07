بيانٌ من وزارة "المالية".. ماذا فيه؟

أعلنت وزارة المالية في بيان أنها "نشرت على موقعها الالكتروني التقارير المتعلقة بوضع المالية العامة لغاية شهر كانون الأول من العام 2021، وبات بإمكان المهتمين العودة إليها عبر العنوان التالي: www.finance.gov.lb

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