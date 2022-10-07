حالتهما حرجة جدّاً... جريحان في حادث سير مروّع على طريق عام عرقة - السهل!

اصطدمت سيارة بدراجة نارية على طريق عام عرقة - السهل، ما ادى الى اصابة سائق الدراجة ومرافقه، وكلاهما من الجنسيّة السورية بإصابات خطرة، وقد عمل الصليب الاحمر على إسعافهما ونقلهما الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، ووصفت حالتهما بالحرجة جدا.

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