الخليل بحث وسليم في موازنة الدفاع ومستحقاتها

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، وزير الدفاع الوطني موريس سليم.

وتم البحث في الأوضاع المالية العامة وموازنة وزارة الدفاع ومستحقاتها.