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لبنان

الخليل بحث وسليم في موازنة الدفاع ومستحقاتها

Lebanon 24
07-10-2022 | 07:29
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
 
 
وتم البحث في الأوضاع المالية العامة وموازنة وزارة الدفاع ومستحقاتها.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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يوسف الخليل

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